С 10 мая дизтопливо подешевеет на 10 коп./л – решение экспертно-аналитической группы

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам функционирования рынка нефти, нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности при Кабинете министров Украины приняла решение о снижении розничных цен на дизельное топливо на 10 коп./л в пределах рекомендованного ЭАГ коридора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины по итогам заседания группы в пятницу.

«Участники заседания приняли решение о снижении цены на дизтопливо на 10 копеек за литр с 10 мая 2012 года в рамках рекомендованного секретариатом ЭАГ коридора», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что в рамках заседания была рассмотрена ценовая ситуация на рынке нефтепродуктов, его ресурсное наполнение и проанализировано влияние на него мировых тенденций.

Напомним, цены на АЗС растут со второй половины февраля. Основной причиной повышения является общемировая тенденция повышения цен на нефть в связи с обострением ситуации вокруг Ирана. С начала года стоимость нефти Brent на европейском спотовом рынке выросла практически на 20%, а оптовая стоимость бензина и ДТ в Украине – более чем на 12% и 7% соответственно.

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 20 по 27 апреля 2012 года средние по Украине розничные цены на дизельное топливо увеличились на 0,3% – с 10,27 грн/л до 10,30 грн/л.