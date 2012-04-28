АМКУ разрешил DTEK приобрести «Днепрооблэнерго»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение компании DTEK Holdings Limited (Кипр) на приобретение акций ПАО «Днепрооблэнерго» (Днепропетровск). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ. В сообщении отмечается, что данное приобретение обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятия. Как сообщал УНИАН, 17 апреля Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал DTEK Holdings Limited, являющуюся управляющей компанией энергохолдинга ДТЭК, победителем приватизационного конкурса по продаже 50% госпакета акций ПАО «Днепрооблэнерго». Справка УНИАН. ПАО «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, входит в состав ДТЭК. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ахметов сгенерировал генерации

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