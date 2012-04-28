ENSREG одобрил отчет Украины по переоценке безопасности АЭС

Секретариат Европейской группы ядерного регулирования безопасности (European Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG) 25 апреля одобрил национальный отчет Украины по переоценке безопасности украинских атомных электростанций (АЭС), проведенной на фоне событий на АЭС «Фукусима-1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) Елена Миколайчук.

По ее словам, отчет утвержден без замечаний, что свидетельствует о соответствии уровня безопасности украинских АЭС требованиям МАГАТЭ.

В то же время Е.Миколайчук отметила, что европейские эксперты выдвинули ряд рекомендаций по усилению безопасности с учетом экстремальных природных воздействий. Рекомендации, в частности, касаются пересмотра оценки сейсмических воздействий при параметрах ускорения почвы не менее 0,1 g, а также создания дополнительных резервных мощностей систем безопасности, устойчивых к утрате энергоснабжения и теплоотвода.

При этом она подчеркнула, что рекомендации, выдвинутые Украине, полностью коррелируют с общими выводами и рекомендациями ENSREG по результатам проверки европейских АЭС.

«Мы находимся в «мейнстриме». Мы от всех стран ЕС сегодня не отличаемся... Причин говорить о том, что у нас есть критические ситуации с безопасностью, абсолютно нет», - сказала она.

Напомним, после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в марте 2011 года Европейский Союз инициировал проведение дополнительной проверки безопасности атомных станций на территории Европы. Инициатива касалась первоначально стран ЕС, затем к ней присоединились Украина и Швейцария.

В 2011 году НАЭК «Энергоатом» провел целевую переоценку безопасности в отношении внешних экстремальных природных воздействий, которая в дальнейшем была верифицирована в ходе партнерской миссии экспертов европейских атомных регуляторов на Украину.

Справка УНИАН. Украина эксплуатирует 15 атомных энергоблоков суммарной установленной мощностью 13,88 ГВт. В 2011 году АЭС Украины увеличили выработку электроэнергии на 1,2% по сравнению с 2010 годом - до 90,25 млрд кВт/ч.