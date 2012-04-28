«Нафтогаз» должен «Ощадбанку» 20,3 млрд грн - более 40% кредитного портфеля

Задолженность НАК «Нафтогаз УКраины» по кредитам «Ощадбанка» по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 20,334 млрд грн, или более 40% кредитного портфеля банка, который на указанную дату составлял 50,461 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении кредитно-финансового учреждения.

«По состоянию на 31 декабря 2011 года общая сумма задолженности по кредитам, предоставленным связанным лицам, составила 29,771 млрд грн. Также банком учитываются внебалансовые обязательства по кредитованию в сумме 2,607 млрд грн. Наибольшие суммы кредитной задолженности учитываются по кредитным договорам, заключенным с НАК "Нафтогаз Украины", — 20,334 млрд. грн. (в том числе начисленные проценты в сумме 216,859 млн грн)», - говорится в сообщении.

В документе объясняется, что кредитные средства клиенту предоставлены в конце 2008 года и в первом полугодии 2009 года. Целевое назначение кредита: обеспечение расчетов за природный газ, включая газ в подземных хранилищах, и за услуги по его транспортировке.

В течение 2011 года объемы задолженности по кредитам НАК "Нафтогаз Украины" уменьшились на 327,471 млн грн, при том что за отчетный год НАК было предоставлено средств на сумму 637,000 млн грн.

Процентный доход «Ощадбанка», полученный от "Нафтогаза" в 2011 году, составил 2,746 млрд грн. «Клиентом в полном объеме выполняются взятые на себя обязательства по кредитному договору», - отмечает банк в документе относительно НАК.

«Ощадбанк» объясняет, что в связи с тем, что в 2011 году значительная часть предприятий, работающих в сфере электроэнергетики (энергогенерирующие и энергораспределительные компании), были в долевой собственности государства, то они идентифицируются как связанные.

«По этой группе предприятий задолженность на конец дня 31 декабря 2011 года составила 5,096 млрд грн. Цель предоставления средств таким предприятиям - пополнение оборотных средств, реализация инвестиционных проектов и производственные нужды. По предприятиям ТЭК уменьшение задолженности с начала года составило 1,086 млрд грн. В течение отчетного года от клиентов ТЭК получен процентный доход в размере 716,955 млн грн», - говорится в документе.

Сумма кредитной задолженности «Укравтодора» перед «Ощадбанком» за 2011 год уменьшилась на 612,202 млн грн и на конец прошлого года составила 2,721 млрд грн. Кредитные средства клиенту предоставлялись в течение 2009 года для финансирования проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог и для погашения обязательств по привлеченным в предыдущие годы кредитам.

Процентный доход от операций с "Укравтодором" за отчетный год составил 424,481 млн грн, а общая сумма процентных доходов по кредитам, предоставленным клиентам - связанным лицам, составила 5,502 млрд грн.

Сформированный резерв по кредитам связанным лицам в 2011 году увеличился на 1,396 млрд грн — до 3,560 млрд грн.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.

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