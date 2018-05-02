Противостояние Ирана и Запада ударит по Украине

Министры иностранных дел 27 стран-членов Евросоюза в январе текущего года в ответ на отказ Тегерана свернуть свою ядерную программу одобрили введение эмбарго на поставки нефти из Ирана и замораживание каких-либо операций с иранским Центробанком. Со дня принятия решение европейские компании не имеют права заключать новые контракты на поставки иранской нефти, а с 1 июля ее импорт в Европу должен быть заморожен. Иран, который утверждает, что ядерная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии, в ответ на действия ЕС пригрозил заблокировать Ормузский пролив - единственный морской путь, позволяющий экспортировать арабские газ и нефть в третьи страны, в том числе в США. На долю нефтетрафика приходится порядка 40 % глобального экспорта нефти по морю. Вашингтон поддержал санкции ЕС и призвал другие страны, в частности Китай, к ним присоединиться. Для поддержания стабильности в регион были направлены ВМС США. Американский авианосец «Авраам Линкольн» в сопровождении британского и французского кораблей сразу после заявления Тегерана прошли через пролив в Персидский залив, сейчас совместно с «Авраамом Линкольном» там несет дежурство авианосец США «Карл Винсон».

Иран пока игнорирует решение Евросоюза и заявляет, что оно является делом каждой отдельной страны, а не мирового сообщества, намекая на санкции ООН (их уже 4), которые имели глобальный масштаб. Идя на принцип в преддверии введения ЕС эмбарго, Тегеран прекратил продажу нефти Франции и Великобритании. Европа потребляет лишь 20% иранского экспорта, как и Китай, который входит в число основных покупателей иранского «черного золота», которыми являются Япония, Индия и Южная Корея. Чтобы еще сильней надавить на Тегеран Вашингтон и Брюссель не раз предпринимали попытки перетянуть Пекин на свою сторону баррикад и им это удалось. Так, Китай в марте этого года сократил поставки нефти из Ирана на 54% (по сравнению с прошлым годом) и на 6% по сравнению с февралем - до 1,08 млн тонн. Последовали его примеру Япония, Южная Корея, сократив закупки на 22%. Все это говорит об обострении ситуации вокруг Тегерана.

Не пройдет бесследно эмбарго и для стран Евросоюза. Пострадают в первую очередь Греция, Испания и Италия, на рынках которых, в частности афинском, иранская нефть занимает до 35%. Этим странам, которые в последнее время постоянно фигурируют в списке претендентов на дефолт в еврозоне, придется до июля решить вопрос поставок нефти, что, безусловно, отразится на их финансовом состоянии.

Видимо поэтому Европа не снимает с повестки дня пересмотр своего решения, если Тегеран пойдет на попятную. Тем более, Швейцария отказалась поддержать эмбарго. Очередной раунд рассмотрения вопроса Европой назначен на середину мая. Иран, вроде, тоже настроен на компромисс, по крайней мере, уже не исключает возможность приостановки расширения своей ядерной программы во избежание санкций Запада.

Несмотря на то, что стороны конфликта не исключают дальнейших переговоров, упорно муссируется тема военного конфликта. Конечно, исключать политическую подоплеку таких разговоров нельзя, но и снимать со счетов тот факт, что мощные запасы нефти на Ближнем Востоке наделили данный регион особой политической и экономической значимостью, что может спровоцировать далеко не мирное разрешение ситуации, тоже не стоит.

Во времена холодной войны именно Ближний Восток стал основной площадкой идеологического противостояния США и СССР. Падение Берлинской стены в 1989 году и развал СССР привели к тому, что США в одностороннем порядке принимали вселенские решения. Но Россия в последние годы прозрачно продемонстрировала, что ее роль «третьего лишнего» не устраивает. РФ стремительно наращивает вооружение и активизирует участие в противостояниях в ряде важных для нее в геополитическом смысле регионов. Один из ярких примеров – Сирия. Кремль принимает активное участие в диалоге по поводу ситуации в этой стране, но роль посредника больше похожа на роль защитника собственных интересов на данном рынке. По Ирану, с которым у России близкие военные и коммерческие связи, Россия поддержала четыре раунда санкций ООН, но предупредила, что если международное сообщество будет слишком жестко давить на Тегеран, а Израиль выполнит угрозу военных ударов, Ирану не останется ничего другого, как разработать то самое ядерное оружие, которое так беспокоит Запад. Как пишут ряд российских СМИ, Дмитрии Рогозин, бывший до недавнего времени послом России в НАТО, заявил: «Иран наш сосед, Если Иран будет втянут в военные действия, то это будет являться прямой угрозой нашей безопасности».

Америка тоже настроена жестко. В своём ежегодном послании "О положении страны" Президент США Барак Обама заявил: «…Здесь не стоит сомневаться: Америка полна решительности предотвратить разработку и получение Ираном ядерного оружия. Я не буду отказываться ни от одного способа сделать это». А способ предложил Израиль, у которого исторически сложились непростые отношения с Тегераном, - воздушная и морская блокада, и если это не поможет, то произвести атаку ядерных объектов.

Другими словами, конфликт назревает не шуточный.

ООН также не исключает негативов от создавшегося противостояния. «Мы не знаем, как будут разворачиваться события, - сказал генсекретарь ООН Пан Ги Мун в своей речи в Индонезии. - Но мы знаем, что все мы обязаны работать над разрешением этого глубокого и очень опасного кризиса... кризиса, который потенциально несет в себе мощные последствия для региона и всего мира».

Есть уже и прогнозы экспертов на ближайшую перспективу. В частности, если Запад не решится на военную операцию против Ирана, то цены на нефть упадут на 10-15%, обвал будет и на рынке металла. Война же может поднять на 20-25% стоимость «черного золота», подорожают драгметаллы, зерно, сырьев целом (по мнению большинства международных аналитиков, среднегодовая цена нефти марки Brent составит 117,30 долл., что на 2,60 долл. выше мартовского прогноза. Однако есть и такие, которые считают, что цена в этом году превысит 120 долл. за баррель).

Итак, что ждет Украину в виду ближневосточной конфронтации, особенно с учетом того, что цена российского газа привязана в стоимости нефти?

Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине:

"Во-первых, мы не ожидаем, что эмбарго приведет к значительному росту котировок нефти непосредственно со вступлением его в силу. Текущая динамика стоимости нефти частично уже закладывает в себя последствия санкций. Так, стоимость нефти марки Brent с начала года выросла на 11,2%, стоимость бензина в Украине марки А-95 - на 8,8%. Кроме того, на сегодня Иран перенаправил свои поставки преимущественно на азиатские страны, которые не выполняют требования эмбарго.

По нашему мнению, нефть марки Brent может вырасти лишь в случае военной операции в отношении Ирана: тогда котировки могут с легкостью преодолеть отметку 125 и достигнуть 140-150 долларов за баррель. Тем не менее, вероятность такого сценария остается незначительной.

Противостоять подорожанию топлива на внутреннем рынке Украины способен предложенный парламенту 25 апреля законопроект (в случае его принятия) о привязке ставки акцизного сбора на нефтепродукты к ценам нефти на мировых биржах. То есть, в случае преодоления ценой нефти марки Brent отметки 125 долларов за баррель к внутренним ценам на бензин будет применять понижающий коэффициент – стоимость бензина будет расти значительно медленнее, чем цена нефти на биржах. Если же цены на нефть будут находиться в границах 105-125 долларов за баррель, поправки применяться не будут. Вероятность принятия ВР документа достаточно высокая.

Наш базовый прогноз стоимости нефти марки Brent на мировом рынке до конца года – 105-125 долларов за баррель. Таким образом, стоимость российского газа для Украины, которая рассчитывается от нефтяных котировок с запаздыванием в 9 месяцев, существенно не увеличиться".

Александр Вальчишен, руководитель аналитического подразделения группы ICU:

"В текущей цене на нефть уже заложена премия за «иранский фактор». Еще до вступления в силу решения ЕС рынок начал реагировать на прогнозы и переоценивать «черное золото». Что касается эмбарго, то Иран ранее заявлял, что в одностороннем порядке снизит поставки нефти в страны ЕС и перенаправит их в другие страны.

Другими словами, после введения эмбарго ЕС существенно ничего не изменится. Может появиться дополнительный негатив, если напряженность «иранского фактора» будет нарастать. Пока это не наблюдается и стороны – Иран и группа переговорщиков, представляющих США, ЕС, Китай, РФ - находятся в стадии диалога. Ожидается 2-й этап обсуждения вопроса, который привнесет новые детали в развитие ситуации.

Для Украины эффект от введения эмбарго будет нулевым, или крайне незначительным - цена газа либо вообще не изменится, либо изменится не существенно".

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра:

"Для Украины не выгодны любые эмбарго против Ирана. Во-первых, Тегеран – активный покупатель украинских металла и продуктов питания. Во-вторых, эмбарго однозначно приведет к глобальному росту цен на нефть, а параллельно будет дорожать газ. Уже сейчас цена российского газа переводит отечественное производство в разряд убыточное, а производство металла – низко рентабельное. Для Украины затягивание конфликта вокруг Ирана – риск сокращения экспорта, а также нового витка подорожания российского газа. Как результат - уже в конце текущего года Украина может очутиться в тяжелом экономическом положении, когда покупка газа на зимний период станет неподъемной задачей для экономики страны".

До следующего раунда переговоров по иранской проблематике времени осталось не много. Хочется верить, что сторонам удастся найти компромисс. Иначе мир столкнется с такой проблемой, по сравнению с которой финансовый кризис покажется легким насморком. А украинской власти хочется напомнить, что газовый вопрос откладывать дальше некуда. То есть, выбор между «уступить» и «добиться» все равно придется сделать, несмотря на желание «дружить».

Нана Черная (УНИАН)