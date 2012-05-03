Правительство решило модернизировать ряд теплоэлектростанций

Правительство одобрило технико-экономические обоснования (ТЭО) реконструкции энергоблока № 14 Приднепровской ТЭС ПАО «Днепроэнерго», технического перевооружения энергоблока № 3 Запорожской ТЭС ПАО «Днепроэнерго» и переоснащения энергоблока № 1 Криворожской ТЭС.

Как сообщается на сайте правительства, соответствующие распоряжения приняты на очередном заседании Кабинета министров 25 апреля 2012 года.

Согласно распоряжению №240-р, сметная стоимость переоснащения энергоблока № 1 Криворожской ТЭС составит 805,196 млн грн, в частности, стоимость строительно-монтажных составит 152,421 млн грн, стоимость пусконаладочных работ - 94,82 тыс. грн. На другие расходы предусмотрено 165,126 млн грн.

Согласно распоряжению №241-р, сметная стоимость переоснащения энергоблока № 3 Запорожской ТЭС составит 558,17 млн грн. В частности, стоимость строительно-монтажных работ составит 106,444 млн грн, на другие расходы предусмотрено 109,863 млн грн.

Согласно распоряжению №242-р, сметная стоимость реконструкции энергоблока № 14 Приднепровской ТЭС составит 1,273 млрд грн. В частности, стоимость строительно-монтажных работ составит 220, 002 млн грн, стоимость пусконаладочных работ - 7,308 млн грн. На другие расходы предусмотрено 256,902 млн грн.