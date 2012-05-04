Заявление главы ЕЦБ обвалило цены на нефть

На мировых торгах в четверг, 3 мая, цены на нефть упали на фоне заявления главы европейского Центробанка Марио Драги о сохраняющихся рисках в европейской экономике.

Так, стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала на 2,68 доллара - до 102,54 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 2,12 доллара и составила 116,08 доллара за баррель.

Как считает Драги, риски оказывают серьезное влияние на прогнозы дальнейших темпов роста, хотя в целом ожидается постепенное восстановление европейской экономики.

Кроме того, инвесторов разочаровала макроэкономическая статистика из США. Индекс деловой активности в сфере услуг страны сократился в апреле на 2,5 процентного пункта - до 53,5% с 56% в марте. Аналитики ожидали снижения лишь до 55,3%, передает Bloomberg.