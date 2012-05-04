ДТЭК в 2011 году увеличил чистую прибыль на 23% - до 3,522 млрд грн

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в 2011 году увеличил чистую прибыль до 3,522 миллиарда гривень с 2,857 миллиарда гривень в 2010 году на фоне роста выручки, говорится в консолидированной финансовой отчетности компании.

Консолидированная выручка холдинга, согласно Международным стандартам финансовой отчетности, в прошлом году выросла до 39,594 миллиарда гривень с 24,294 миллиарда гривень годом ранее. Валовая прибыль выросла в 2011 году до 9,618 миллиарда гривень с 5,358 миллиарда гривень. Показатель EBITDA в 2011 году вырос на 67,4% - до 10,281 млрд грн.

Активы компании за 2011 год выросли до 56,3 миллиарда с 25,6 миллиарда гривень на конец 2010 года.

Финансовая отчетность ДТЭК прошла аудит компании PriceWaterhouse Coopers.

ДТЭК сообщает, что доля добычи угля в общем объеме выручки прошлого года составила 22,220 миллиарда гривень, доля производства электроэнергии – 10,356 миллиарда гривень и доля распределения электроэнергии – 10,090 миллиарда гривень.

С начала текущего года ДТЭК получил контроль над рядом крупных украинских энергетических активов: в апреле холдинг купил 50% акций энергопоставляющей «Днепрооблэнерго», а ранее покупкой 25% увеличил до 72,6% долю в энергогенерирующей компании «Днепроэнерго».

После покупки 40,1% акций «Донецкоблэнерго» пакет ДТЭК в этой электросетевой компании вырос до 70,65%. ДТЭК также увеличил до 70,2% долю в энергогенерирующей «Западэнерго» и до 72,8% в «Киевэнерго».

Ранее, в пятницу, холдинг купил за 256 миллионов гривень на приватизационном тендере 45% госпакета акций «Крымэнерго».

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.