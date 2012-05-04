KSG Аgro заключила два контракта с Polish Energy Partners по производству биотоплива

Агрокомпания KSG Аgro заключила два контракты с Polish Energy Partners по производству биотоплива.

Об этом сообщил член совета директоров KSG Аgro Сергей Мазин в ходе инвестиционного форума, организованного Варшавской фондовой биржей в конце апреля т.г. в Варшаве.

По его словам, в соответствии с первым контрактом Polish Energy Partners должна предоставить KSG Аgro технологию по производству пеллет (топливных гранул) из соломы. В соответствии со вторым контрактом, KSG Аgro обязуется поставлять Polish Energy Partners в течение следующих семи лет 50 тыс. тонн пеллет ежегодно. Как отметил С.Мазин, на данный момент общая производительность биотоплива KSG Аgro составляет 7 тыс. тонн в год.

Справка УНИАН. KSG Agro S.A. – вертикально интегрированная аграрная компания. Земельный банк компании составляет 61 тыс. га.

Чистая прибыль KSG Agro S.A. по итогам 2011 г. составила 28 млн долл., выручка - 35 млн долл., EBITDA - 31 млн долл.

В апреле 2011 г. KSG Agro S.A. осуществил IPO на Варшавской фондовой бирже - 33% акций компании были проданы более чем за 40 млн. долл.

Polish Energy Partners (Польша) работает в сфере аутсорсинга производства энергии для промышленных потребителей, а также использования возобновляемых источников энергии.