Вопрос участия Украины в строительстве Трансанатолийского газопровода начнут обсуждать 7 мая

Вопросы участия Украины в строительстве Трансанатолийского газопровода начнут обсуждать с 7 мая в ходе заседания рабочей группы по вопросам энергетики двухсторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил вице-премьер-министр Турции Али Бабаджан во время встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

«В понедельник наша делегация приедет в Киев на заседание рабочей группы по вопросам энергетики, на котором эти вопросы будут обсуждаться более детально», - сказал А. Бабаджан.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Н.Азаров в ходе встречи с вице-премьер-министром Турции заявил о готовности Украины в ближайшее время начать переговоры о своем участии в строительстве Трансанатолийского газопровода.

Н.Азаров отметил, что Украина готова как к финансовому участию в строительстве, так и поставлять трубы, компрессоры, другое необходимое оборудование.

5 апреля заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха заявил, что Украина заинтересована принимать участие в реализации проекта относительно строительства Трансанатолийского газопровода.

Справка УНИАН. Трансанатолийский газопровод, который будет пролегать с востока на запад Турции к границе с Болгарией или Грецией, станет составной частью проекта "Южный газовый коридор". Им предусматривается транспортировать на европейский рынок газ из разных источников, прежде всего, с азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз" на Каспии. Минимальная пропускная способность трубопровода, как ожидается, будет составлять 16 млрд куб м на год. Начало работы газопровода запланировано на 2017 год.