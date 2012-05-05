Азаров хочет совместно с Турцией строить Трансанатолийский газопровод

Украина в ближайшее время готова начать переговоры с Турцией о своем участии в строительстве Трансанатолийского газопровода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с вице-премьер-министром Турции Али Бабаджаном.

Он сообщил, что переговоры могут быть начаты в ходе заседания двусторонней рабочей группы по вопросам энергетики межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, которая пройдет в Киеве в мае-июне.

«Мы могли бы в ходе заседания этой рабочей группы уже конкретно обсудить вопросы нашего сотрудничества», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что Украина готова участвовать в строительстве газопровода, в том числе и финансово.

«Мы готовы участвовать в строительстве этого газопровода. Я имею в виду и финансовую часть. И мы готовы поставлять и трубы, и компрессоры – все необходимое оборудование. Мы у себя тысячи километров газопроводов строим», - сказал премьер.

Кроме того, Н.Азаров подчеркнул, что Украина и Турция могли бы достаточно серьезно координировать свои позиции в области энергетики.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы участвовать в реализации проекта по строительству Трансанатолийского газопровода.

Справка УНИАН. Трансанатолийский газопровод, который протянется с востока на запад Турции до границы с Болгарией или Грецией, станет составной частью проекта "Южный газовый коридор". По нему предполагается транспортировать на европейский рынок газ из разных источников, прежде всего, с азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз" на Каспии. Минимальная пропускная способность трубопровода, как ожидается, составит 16 млрд куб. м в год. Начало работы газопровода запланировано на 2017 год.

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