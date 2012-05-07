В Японии остановлена подача электричества с последнего атомного реактора страны

Остановлена подача электричества с последнего оставшегося в строю атомного реактора Японии - третьего реактора АЭС "Томари" компании Hokkaido Electric Power.

Как передает РИА Новости, о этом сообщил оператор станции.

Впервые за 42 года в Японии не осталось ни одного действующего реактора.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте прошлого года 54 атомных реактора почти на треть обеспечивали потребности страны в электроэнергии. Японские технологии в этой области считались одними из самых безопасных в мире.

Авария вызвала недоверие населения и изменение требований к безопасности станций. Правительство Японии летом прошлого года сделало обязательным прохождение стресс-тестов перед повторным запуском остановленных на профилактический ремонт реакторов. Однако, как показала практика, ни ужесточение требований, ни признание результатов стресс-тестов международными экспертами МАГАТЭ пока не смогли сломить сопротивление местного населения, чье согласие является одним из условий перезапуска реакторов.

Таким образом, с марта прошлого года один за другим останавливались на профилактический осмотр действующие реакторы (по закону профилактика происходит раз в 13 месяцев), а уже завершившие осмотр реакторы так и не смогли вступить в строй.