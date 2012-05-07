Украина в январе-апреле увеличила добычу угля на 6,4% – до 28,7 млн тонн

Угледобывающие предприятия Украины в январе-апреле, по оперативным данным, увеличили добычу угля на 6,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 28,682 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В апреле добыча угля в Украине выросла на 0,04%, по сравнению с апрелем 2011 года, до 6,864 млн тонн.

По данным министерства, угледобывающие предприятия Минэнергоугля в январе-апреле увеличили добычу угля на 0,3%, по сравнению с аналогичным показателем 2011 года, до 8,039 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году угледобывающие предприятия Украины увеличили добычу угля на 8,9%, или 6,693 млн тонн, по сравнению с 2010 годом – до 81,859 млн тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 18 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт.