Производство электроэнергии в Украине в январе-апреле выросло на 2,8% – до 70,6 млрд кВт/ч

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в январе-апреле увеличилось на 2,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 70,565 млрд кВт/ч, сообщили УНИАН в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

АЭС в январе-апреле выработали 31,821 млрд кВт/ч электроэнергии - на 4,6% больше, чем за тот же период годом ранее. Выработка электроэнергии тепловыми электростанциями выросла на 7%, до 27,438 млрд кВт/ч, гидроэлектростанциями - сократилась на 21,3%, до 3,413 млрд кВт/ч.

В апреле производство электроэнергии в ОЭС Украины сократилось на 0,03%, по сравнению с апрелем 2011 года – до 15,185 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2012 году увеличить производство электроэнергии на 3,25%, или на 6,296 млрд кВт/ч, - до 200,19 млрд кВт/ч, по сравнению с 2011 годом.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в 2011 году увеличилось на 3,2%, или на 5,994 млрд кВт/ч, по сравнению с 2010 годом – до 193,894 млрд кВт/ч.

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