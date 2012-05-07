Поддержка Россией Тимошенко свидетельствует, что снижения цены на газ не будет - политолог
Заявление Президента России Владимира Путина о готовности лечить в России экс-премьер-министра Юлию Тимошенко свидетельствует о том, что РФ не намерена пересматривать цену на газ для Украины.
Такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
По его словам, Украина проявляет крайнюю настойчивость в вопросе цены на газ, и поэтому Россия решила прибегнуть к теме поддержки Ю.Тимошенко.
«Поддержка Тимошенко моральная, политическая, дипломатическая - это фактически сигнал того, что никто газовые договоренности просто так пересматривать не будет», - считает В.Карасев.
Он отметил, что украинские дипломаты, безусловно, будут излучать оптимизм в данном вопросе, но ситуация реально не изменится.
В свою очередь, руководитель социальной службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко выразил убежденность в том, что вопрос о цены на газ для Украины будет решаться в основном в Германии.
Он пояснил это тем, что и Украина, и Россия по настоянию Европы подписали Энергетическую хартию, которая исключает какие-либо нелегальные доходы от газа.
«Скорее всего, Европа в этих отношениях будет придерживаться разных точек зрения между Украиной и Россией и будет поддерживать Украину для соблюдения своих интересов – модернизации ГТС», - сказал он.
В.Небоженко при этом подчеркнул, что украинская экономика либо не выдержит такой цены на газ, которая сегодня значительно завышена, либо получит такой уровень свободы, что «этот газ нам принесут в бидонах с другого конца света».
Политолог не исключил, что в будущем могут быть подписаны новые соглашения наподобие харьковских, которые определят некоторую скидку.