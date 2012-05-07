Гендиректором «ДТЭК Захидэнерго» избран Сердюков

Наблюдательный совет ПАО «ДТЭК Захидэнерго» (г. Львов) избрал генеральным директором Романа Сердюкова, сообщила компания в Единой системе комплексного раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, такое решение наблюдательный совет принял на своем заседании 28 апреля.

Р.Сердюков назначен генеральным директором «ДТЭК Захидэнерго» с 15 мая сроком на три года.

До этого назначения Р.Сердюков с апреля 2010 года возглавлял «Днепроэнерго».

Другим своим решением наблюдательный совет прекратил с 14 мая полномочия генерального директора «ДТЭК Захидэнерго» Владимира Мазяра.

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Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Захидэнерго» (г. Львов) эксплуатирует три тепловые электростанции – Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность – 4700 МВт). 70,91% акций генерирующей компании владеет частный энергохолдинг ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.