Азаров: Украина может добывать ежегодно 60 млрд куб. м собственного газа

Украина может добывать ежегодно 60 млрд куб. м собственного природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время встречи с представителями всеукраинских общественных организаций ветеранов войны и бывших военнослужащих премьер-министр Украины Николай Азаров.

«У нас есть газ и нефть, и, причем не где-нибудь там… за 10 тыс. км за северным полярным кругом, а в центре Украины. Что надо, время надо, и деньги нужны, чтобы освоить эти месторождения. И будем иметь 60 млрд кубометров своего газа и не будем ни от кого зависеть», - сказал Н.Азаров.

Премьер-министр также подчеркнул, что уже в этом году будут смонтированы вышки по добыче газа на шельфе Черного моря.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко сообщил журналистам, что Украина в результате работы буровой установки на Черном море в текущем году планирует добыть 250 млн кубометров газа и к концу 2014 года увеличить добычу до объемов, позволяющих обеспечить потребности Крыма в газе.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-марте увеличили добычу природного газа на 0,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 4,9 млрд куб. м.

В 2011 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу природного газа на 0,3%, по сравнению с 2010 годом, до 19,2 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».