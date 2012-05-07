Цена газа для Украины во ІІ квартале выросла на 2,2% - до 425 долл.

Цена природного газа для Украины во втором квартале 2012 года увеличилась на 2,2% - с 416 долл. в первом квартале – до 426 долл. за тыс. куб. м, сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

«Цена природного газа для компании во втором квартале 2012 года составляет около 425 долл. США», – сказано в сообщении.

Напомним, цена закупаемого в России в первом квартале природного газа составляла около 416 долл. за тыс. куб. м.

Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на газ устанавливается поквартально.

Цена природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Нафтогаз» перечислил «Газпрому» 628 млн долл. за импортированный в апреле газ

Азаров: Украина может добывать ежегодно 60 млрд куб. м собственного газа

Поддержка Россией Тимошенко свидетельствует, что снижения цены на газ не будет - политолог

Зурабов надеется, что Путин и Янукович встретятся в Москве 15 мая