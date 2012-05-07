Гендиректором «ДТЭК Днепроэнерго» избран Магера

Наблюдательный совет ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) избрал генеральным директором Юрия Магеру, говорится в официальном сообщении компании.

Согласно сообщению, такое решение наблюдательный совет принял на своем заседании 28 апреля.

Ю.Магера назначен генеральным директором «ДТЭК Днепроэнерго» с 15 мая сроком на три года.

До этого назначения Ю.Магера возглавлял дирекцию по генерации электроэнергии ДТЭК.

Другим своим решением наблюдательный совет прекратил с 14 мая полномочия генерального директора «ДТЭК Днепроэнерго» Романа Сердюкова, который с 15 мая избран генеральным директором ПАО «ДТЭК Захидэнерго» (г. Львов).

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальных акций – миноритарные акционеры.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).