На NYMEХ цена нефти упала ниже 100 долл. за баррель

На торгах в понедельник, 7 мая, на нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть снизилась на 0,55 долл.

Таким образом, ее цена составила 97,94 долл. за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на лондонской бирже IСE снизилась на 0,02.

Таким образом, ее цена составила 113,16 долл. за баррель, передает Bloomberg.

В понедельник, 7 мая, стали ясны результаты выборов президента во Франции и парламенских выборов в Греции, что внесло негатив в прогнозы дальнейшего развития ситуации в еврозоне.