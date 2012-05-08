АМК разрешил Vijaya Universal получить контроль над пятью облгазами

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Vijaya Universal Ltd (Британские Виргинские острова) опосредованно получить контроль над пятью газоснабжающими компаниями, сообщила пресс-служба АМК.

В частности, Комитет предоставил разрешение компании Vijaya Universal на покупку более 50% в пяти кипрских компаниях – Humgate Holdings Limited, Sagacity Limited, Sodeman Limited, Tanter Holdings Limited и Eriswell Trading Limited.

Указанные компании совокупно контролируют 51% акций «Днепрогаза», 59,16% акций «Криворожгаза», 52,6% акций «Харьковгаза», 57,05% акций «Харьковгоргаза», а также 58,77% акций «Донецкгоргаза».

Напомним, основным собственником пяти облгазов с июня 2006 года являлась компания «Газэкс» («КЭС-Холдинг», Россия), подконтрольная совладельцу группы «Ренова» Виктору Вексельбергу.

В 2011 году «Газпром», материнская компания «Газпром энергохолдинга», и «Ренова», контролирующая «КЭС-Холдинг», вели переговоры об объединении энергокомпаний на базе ООО «Газпром энергохолдинг». Сделка, которую планировалось завершить до конца 2011 года, не состоялась из-за разногласий партнеров, а также из-за негативной позиции ФАС. Параллельно «Ренова» вела переговоры с ТНК-ВР о возможности приобретения последней части активов компании «Газэкс».