Украина сократила транзит газа в страны Европы на 21%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-апреле т.г. сократила транзит природного газа в страны Европы на 20,9%, или на 8,126 млрд куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 30,807 млрд куб. м, сообщила пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что в апреле т.г. Украина сократила транзит природного газа в страны Европы на 23,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 7,468 млрд куб. м.

Общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украине в январе-апреле т.г. сократилась на 13,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 56,425 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Украина увеличила транзит природного газа в страны Европы на 5,9%, по сравнению с 2010 годом, до 101,098 млрд куб. м. Общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в 2011 году увеличилась на 4,7%, по сравнению с 2010 годом, до 156,953 млрд куб. м. (в т.ч. для потребностей Украины – 51,687 млрд куб. м).

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Основной составляющей газотранспортной системы ДК "Укртрансгаз" является сеть магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, что представляет собой единый технологический комплекс, который работает в непрерывном рабочем режиме. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.