«ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» до 2015 года инвестирует в развитие 31,5 млн долл.

ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» намерено в 2012-2014 гг. инвестировать в развитие предприятия 31,457 млн долл., говорится в годовом отчете компании.

Согласно сообщению, в частности, в 2012 году «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» планирует освоить 8,84 млн долл. инвестиций, основными проектами являются реконструкция существующей эстакады налива нефтепродуктов (4,036 млн долл.), создание санитарно-защитной зоны (2,051 млн долл.) и программа технического переоборудования (1,1 млн долл.).

Кроме того, компания отмечает, что в 2012 году планируется проведение разработки базового проекта реконструкции завода. Завершение реализации проекта планируется в 2015 году.

Согласно программе среднесрочного планирования предусмотрены инвестиции на: 2013 год - 12,910 млн долл. (без НДС); 2014 год - 9,707 млн долл. (без НДС). Эти средства будут направлены в основном в завершение реализации уже начатых проектов и проектов, направленных на поддержку предприятия в рабочем состоянии.

Также в сообщении отмечено, что основным источником финансирования завода продолжает оставаться кипрская SLB Invest Limited, дочерняя компания «ЛУКОЙЛа».

Напомним, в октябре 2010 года «ЛУКОЙЛ» остановил работу Одесского НПЗ. Крупнейшая в РФ частная нефтяная компания свое решение объяснила низкой рентабельностью и неблагоприятной конъюнктурой украинского рынка.

С июля 2005 года по март 2008 года Одесский НПЗ находился на широкомасштабной модернизации. Проведенная модернизация предприятия открыла возможность увеличить глубину переработки нефти с 56,02% (в 2004 году) до 78%, нарастить на 2% отбор светлых нефтепродуктов и выпуск вакуумного газойля, уменьшить производственные потери на 0,56%. Модернизация завода позволила выпускать бензин по стандарту Евро-3, дизельное топливо - по стандарту Евро-4.

Справка УНИАН. ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский нефтеперерабатывающий завод» (г. Одесса) способно ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. С 2000 года завод принадлежит российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

Компании «ЛУКОЙЛ» принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн тонн нефти в год.

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