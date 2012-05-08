Азаров: катарский газ в три раза дешевле российского

Доха (Катар). Украина изучает возможность приобретения и способы доставки сжиженного газа из Катара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Николай Азаров после посещения компании «Рас Газ».

«Украина настойчиво работает над диверсификацией источников поставок газа и изучает возможность приобретения газа в Катаре, способы доставки газа», - сказал он.

Н.Азаров отметил, что цена катарского газа с учетом доставки на сегодняшний день в три раза ниже цены газа, который Украина покупает в России.

По его словам, на сегодняшний день Катар является третьим мировым производителем сжиженного газа и начал использование новых технологий его производства, которые для Украины очень интересны с учетом планов по строительству LNG-терминала.

Премьер-министр подчеркнул, что политические контакты между Украиной и Катаром налажены на достаточно высоком уровне, что дает надежду на конкретные результаты по сотрудничеству в газовой сфере.

Он также сообщил, что в конце года Катар может посетить Президент Украины Виктор Янукович. «Я думаю, что и Президент Украины в конце этого года также будет с визитом в Катаре. Таким образом, сотрудничество с этой энергетически важной страной, на мой взгляд, развивается достаточно динамично, интенсивно, и я думаю, что приведет к определенному результату», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что параллельно с планами закупки газа рассматривается также вопрос закупки Катаром продукции в Украине. «Раз мы что-то будем в Катаре покупать, значит, нам надо что-то Катару продавать», - сказал премьер. При этом он не конкретизировал, о какой именно продукции идет речь.

«Много чего можем продавать», - ответил Н.Азаров на просьбу УНИАН уточнить, какая продукция может быть экспортирована в Катар из Украины.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Н. Азаров находится в Катаре с двухдневным официальным визитом.