Киев, Доха и Анкара в конце мая обсудят поставки сжиженного газа из Катара в Украину

Доха (Катар). В конце мая Украина, Катар и Турция планируют провести трехсторонние переговоры о транспортировке сжиженного газа из Катара в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил журналистам на брифинге 9 мая.

«Мы договорились о том, что будем с нашими турецкими партнерами договариваться о проведении трехсторонней встречи Катара, Турции и Украины. Где-то эту встречу запланируем на конец мая», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что рассматриваются различные варианты транспортировки газа.

Позже заместить министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха отметил, что, прежде всего, будет обсуждаться вопрос о получении согласия Турции на транспортировку газа через Босфор. «Катарская сторона будет поднимать этот вопрос в ходе переговоров с Турцией, которые запланированы в конце этого месяца. Речь идет о том, что возможно в трехстороннем формате нам удастся найти решение этой проблемы, которая на сегодняшний день существует – проблемы прохода танкеров через Босфор», - сказал В.Макуха.

При этом он отметил, что турецкая сторона пока не дает согласия на проход танкеров. «Этот вопрос в переговорном процессе. Пока турецкая сторона не поддерживает просьбу о транспортировке газа через Босфор. Но, в последнее время мы наблюдаем сдвиг в позиции Турции, и надеемся, что мы сможем найти компромиссное решение, которое всех устроит», - сказал В.Макуха.