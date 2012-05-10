Первый энергоблок Ривненской АЭС отключен для проведения планового ремонта

10 мая в 00 час. 02 мин. энергоблок №1 Ривненской АЭС был отключен от сети для проведения среднего планового ремонта, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

В сообщении отмечается, что 10 мая на атомных станциях Украины в работе были 10 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №4 Запорожской АЭС 47-е сутки капитального планового ремонта. Ремонт первой системы безопасности.

На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 40-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС 18-е сутки капитального планового ремонта. Ремонт третьей системы безопасности.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 51-е сутки среднего планового ремонта. Ремонт второй системы безопасности.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС – 4 880 МВт, РАЭС – 1 340 МВт, ЮУАЭС – 950 МВт, ХАЭС – 1 890 МВт.

За прошедшие сутки, 9 мая, атомными станциями выработано 226,71 млн. кВтч электроэнергии.

Радиационная, противопожарная и экологическая обстановка на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.