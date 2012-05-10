Украина предложила Катару участвовать в строительстве LNG-терминала

Доха (Катар). Премьер-министр Украины Николай Азаров предложил Катару участвовать в строительстве LNG-терминала на украинском шельфе Черного моря, а также рассмотреть вопрос о поставках сжиженного газа в Украину и разведки газовых месторождений.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко, такое предложение было сделано Н.Азаровым в ходе встречи с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Шейхом Хамадом Бин Джасемом Аль Тани.

«Было предложено катарской стороне рассмотреть участие в проекте LNG-терминала и в поставках газа и разведки газовых месторождений», - сообщил В.Лукьяненко, комментируя результаты встречи премьер-министров двух стран.

В свою очередь, по словам Лукьяненко, премьер Катара подтвердил заинтересованность сотрудничества с Украиной в энергетической сфере.

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