Правительство Литвы одобрило проект соглашения о строительстве Висагинской атомной станции

Вильнюс. Правительство Литвы одобрило проект концессионного соглашения о строительстве Висагинской атомной станции (ВАЭС), сообщили УНИАН в Минфине Литвы.

Так, согласно документу, доли участников соглашения распределены следующим образом – стратегическому инвестору японской корпорации Hitachi будет принадлежать 20%, Литве - 38%, Эстонии - 22%, Латвии - 20% акций будущей Висагинской АЭС.

Как сообщили в Минфине Литвы, концессионное соглашение о строительстве ВАЭС стоимостью 16-18 млрд литов (4,6-5,2 млрд евро) вместе с одобренным пакетом документов - бизнес-планом ВАЭС, заключением Министерства финансов о возможных рисках реализации проекта, проектами поправок в закон об АЭС парламент Литвы планирует обсудить на следующей неделе, а подписание соглашения сторонами состоится не позднее 28 июня.

По утверждению Минфина, несмотря на огромные инвестиции, проект строительства ВАЭС является экономически выгодным и окупаемым. Согласно договору, Hitachi обязана не менее 10% дополнительных работ, товаров и услуг купить у третьих стран, а значит, на часть субподрядных работ могут претендовать и литовские компании.

«За 10 с лишним лет общий имущественный взнос Литвы в проект должен составить около 2,6 млрд евро, часть этой суммы - 45-55% она будет вынуждена взять взаймы под гарантию государства. В соглашении предусмотрено, что расторжение договора о концессии на подготовительном этапе по инициативе Литвы обойдется ей почти в 700 млн литов (1 лит - 0,29 евро – УНИАН), которые она должна будет выплатить партнерам, выкупив у них акции и возместив убытки. Однако после 2015 года, когда будет принято окончательное решение об инвестициях, Литва утратит право расторжения договора», - отметили в Минфине Литвы.

Справка УНИАН. ВАЭС должна начать работать к 31 декабря 2022 года. Планируется, что цена электроэнергии будущей АЭС до 2040 года с учетом затрат на погашение кредитов составит 17-25 центов.

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