Азаров поручил создать единую госпрограмму энергоэффективности

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству экономического развития и Министерству энергетики и угольной промышленности создать единую государственную программу энергоэффективности, поскольку на сегодняшний день действующие отраслевые программы по энергоэффекривности не дают необходимого результата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Н.Азаров сказал, что в первую очередь необходимо активизировать государственное стимулирование энергоэффективных проектов во всех отраслях экономики для предприятий любой формы собственности.

Он отметил, что такого рода поддержка существует, но она недостаточна.

«Такая поддержка уже происходит. Государство финансирует и софинансирует энергоэффективные меры и проекты, предоставляет налоговые льготы и преференции энергоэффективным технологиям. Но оказывается, программ много, а прогресса мало. Поэтому время пересмотреть наш подход, отказаться от того, что буксует, и сосредоточиться на успешных решениях. Поручаю Минэкономразвития вместе с Минэнергоугля обобщить реализации программ по энергоэффективности и создать модернизированную единую государственную программу», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что энергоэффективность является базовой составляющей для модернизации экономики.

Премьер-министр отметил, что ежегодные потери экономики в результате неэффективного энергопотребления составляют порядка 15-18 млрд долл. США.

При этом он подчеркнул, что, к примеру, энергоемкость производства чугуна в Украине почти на 33% выше, чем на аналогичных предприятиях в мире, более 45% всего объема стали в Украине производится в неэффективных мартеновских печах, доля электродуговых печей составляет менее 4% в сталеварном производстве Украины по сравнению с 40% в странах ОЭСР.

Напомним, Кабинет Министров Украины решил направить в 2012 году на реализацию мероприятий в рамках целевой государственной программы энергоэффективности на период до 2015 года 817 млн грн.