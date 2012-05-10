Определены победители конкурса по Олесской и Юзовской площадям

Межведомственная комиссия определила победителей конкурса по заключению соглашению о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий.

Он отметил, что решение по определению победителей было единогласным.

При этом министр не назвал победителей, сославшись на то, что объявление об этом планируется сделать на отдельном брифинге. Вместе с этим Э.Ставицкий подчеркнул, что никаких неожиданностей по результатам определения победителей конкурса ожидать не стоит.

«Никаких неожиданностей не произошло», – сказал он.

Также Э.Ставицкий отметил, что в процессе проведения конкурса не была отклонена ни одна заявка на участие в нем.

Как сообщал УНИАН, на участие в конкурсах на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской и Олесской площадям подали заявки 5 транснациональных компаний.

В частности, на конкурс по Юзовской площади заявки подали три компании – ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а по Олесской площади - две компании - Сhevron и Eni.

Справка УНИАН. Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеолслужба) объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) и Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.). Заявки на участие в конкурсах Госгеолслужба принимала до 18:00 23 апреля 2012 года.

Кроме того, правительство включило в пакеты конкурсной документации геологическую информацию, определив стоимость пакета по Олесской площади в 10,5 млн грн, по Юзовской площади – 15 млн грн.