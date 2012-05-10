Крупнейшие сети АЗС снизили цены на дизельное топливо

Сегодня стоимость дизельного топлива в нескольких крупнейших сетях автозаправочных станций (АЗС) снизилась на 9 коп./литр, сообщили УНИАН в «Консалтинговой группе А-95».

В частности, по данным оперативного ценового мониторинга, такая корректировка произошла в сетях АЗС ОККО и WOG. Таким образом, цена на дизельное топливо в данных сетях достигла отметки 10,35 грн/литр. Цены на остальные марки нефтепродуктов не изменились.

Кроме того, падение цен отмечено также в сети АЗС «Веста» в большинстве областей. В частности, нефтепродукты в данной сети достигли следующих значений: А-80 – 10,50 грн/литр (0 коп.); А-92 – 10,90 грн/литр (-10 коп.); А-95 – 11,20 грн/литр (-30 коп.); А-95 Премиум – 11,70 грн/литр (-30 коп.); ДТ – 10,20 грн/литр (-15 коп.).

Напомним, 10 мая вступает в силу рекомендация Экспертно-аналитической группы (ЭАГ) по вопросам функционирования рынка нефти, нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности при Кабинете министров Украины относительно снижения розничной цены на дизтопливо на 10 коп./литр.

Как сообщалось, ввиду падения стоимости нефти на европейском рынке эксперты и участники рынка прогнозируют снижение цен на АЗС в мае.

Вместе с этим, в связи с рекордными ценами на АЗС розничные операторы отмечают падение объемов реализации на 10-15% по сравнению с прошлым годом.