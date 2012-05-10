«Нафтогаз» в первом квартале утроил убыток

ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-марте 2012 года увеличило чистый убыток в 2,94 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 4,149 млрд грн. Об этом говорится в сообщении компании на сайте НКЦБФР.

Согласно сообщению, в январе-марте т.г. «Нафтогаз Украины» увеличил чистый доход на 4,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, – до 38,903 млрд грн, при этом сократил валовой доход (выручку) от реализации на 5,9% – до 41,828 млрд. грн.

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Как сообщал УНИАН, 2011 год «Нафтогаз Украины» завершил с чистой прибылью 9,147 млрд грн, тогда как за 2010 год чистый убыток составлял 24,2 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.