Украина может выбрать Shell и Chevron для добычи сланцевого газа

Межведомственная комиссия по организации и проведению конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) определила победителем конкурса по Юзовской площади (Донецкая и Харьковская области) компанию Shell, а по Олесской площади (Львовская область) компанию Chevron, передает Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

«Shell – на Юзовском, Chevron – на Олесском», – сказал источник, отвечая на вопрос о вероятных победителях конкурсов.

Итоги конкурса должны быть объявлены в ближайшие дни (конечный срок 23 мая).

Как сообщал УНИАН, 10 мая на брифинге министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий сообщил, что Межведомственная комиссия определила победителей конкурсов по заключению СРП по Олесской и Юзовской площадях.

При этом министр не назвал победителей, сославшись на то, что объявление об этом планируется сделать на отдельном брифинге.

Как сообщалось, на участие в конкурсах на заключение СРП по Юзовской и Олесской площадям подали заявки 5 транснациональных компаний. По Юзовской площади заявки подали три компании – ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а по Олесской площади – Сhevron и Eni.

Напомним, Украина, стремящаяся сократить зависимость от дорожающего российского газа за счет увеличения добычи альтернативного топлива, в конце февраля выставила на конкурс два месторождения: Юзовское в Донецкой области и Олесское – во Львовской. Ожидается, что промышленная добыча на этих участках начнется в 2018-2019 годах.

Как сообщалось, управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) оценивает украинские запасы сланцевого газа в 1,2 трлн куб. м, что ставит Украину на четвертое место в Европе по объемам резервов этого типа после Польши, Франции и Норвегии.

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