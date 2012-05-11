«Нафтогаз» планирует покупать газ в Германии

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» и компания RWE Supply & Trading GmbH (RWEST, Германия) в мае заключили рамочное соглашение о купле-продаже природного газа, сообщили УНИАН в пресс-службе госхолдинга.

Согласно сообщению, указанное соглашение создает юридические основы для возможных поставок природного газа «Нафтогазу Украины» со стороны RWEST и, вместе с тем, не содержит обязательств сторон по обязательному осуществление покупки или продажи энергоресурса.

Цены, объемы поставок, а также обязательства сторон по поставкам природного газа будут определяться отдельными контрактами после их согласования и подписания обеими компаниями.

Справка УНИАН. Компания RWE Supply & Trading GmbH (RWEST) является одной из крупнейших компаний в Европе, задействованных в сфере электроэнергетики и газовой промышленности.

RWEST входит в холдинг RWE AG, являющийся оператором мощной газотранспортной системы в Европе, которой принадлежат газопроводы протяженностью 23000 км и подземные газовые хранилища объемом до 7,4 млрд куб. м. RWEST ежегодно закупает и поставляет для нужд европейских стран около 50 млрд куб. м природного газа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Азаров России - "Бог вам в помощь"