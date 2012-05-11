DTEK Holdings откроет «Захидэнерго» кредитные линии на 2,34 млрд грн

Управляющая компания крупнейшего украинского частного энергохолдинга ДТЭК – DTEK Holdings Limited (Кипр) откроет подконтрольной энергогенерирующей компании ПАО «ДТЭК Захидэнерго» (Львов) две кредитные линии на общую сумму 2,34 млрд грн для проведения реконструкции 5 тепловых энергоблоков, говорится в сообщении об акцепте соответствующих торгов, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, предложения акцептированы 4 мая. Конечный срок заключения договоров между сторонами – 2 июня.

Кредитные средства планируется привлечь на срок от 4 до 6 лет. Кредиты будут направлены на реконструкции энергоблоков №5 и №10 Бурштынской ТЭС, №7 и №8 Добротворской ТЭС, а также энергоблока №4 Ладыжинской ТЭС.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Захидэнерго» (Львов) эксплуатирует три тепловые электростанции - Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую. Суммарная установленная мощность 23 энергоблоков этих станций составляет 4707,5 МВт.

70,91% акций «ДТЭК Захидэнерго» контролирует ДТЭК. Еще 25% остаются у государства в лице НАК «Энергетическая компания Украины».

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.