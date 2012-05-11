Эксперт: нефтепродукты в Украине перед летним сезоном подешевеют на 20-30 коп.

Розничные цены на все виды топлива в Украине перед летним сезоном снизятся на 20-30 коп./л, прогнозирует директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Как отметил С.Куюн в интервью УНИАН, на сегодня существуют уверенные предпосылки для снижения цен на нефтепродукты.

По его словам, после достижения пика в начале апреля цены на нефть и нефтепродукты на мировом рынке начали снижение, и данная динамика сохраняется и в первой декаде мая.

«Есть все основания считать, что в мае цены снизятся на 20-30 коп./л на все марки топлива, а в случае, если наблюдаемый сегодня благоприятный сценарий на мировом рынке продержится еще пару недель, динамика снижения цен на украинских АЗС будет иметь продолжение и в июне», – сказал эксперт.

При этом он отметил, что на сегодня в «охлаждении» цен заинтересованы не только потребители, но и поставщики нефтепродуктов, так как рекордная дороговизна серьезно ударила по объемам продаж, на которых преимущественно базируется данный бизнес.

Также С.Куюн добавил, что единственным объективным препятствием на пути более ускоренного снижения цен является наличие запасов более дорогих нефтепродуктов, созданию которых способствовало упомянутое снижение продаж.

Как сообщал УНИАН, 10 мая несколько крупных сетей АЗС снизили цены на дизельное топливо на 9 коп./л – до 10,35 грн/л.

Напомним, цены на украинских АЗС росли со второй половины февраля. Однако с конца апреля цены стабилизировались и наметилась тенденция к снижению.

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 4 по 11 мая 2012 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 0,1% - с 10,38 грн/л до 10,37 грн/л; на бензин А-92 – сохранились на уровне 10,89 грн/л; на бензин А-95 – сохранились на уровне 11,32 грн/л; на дизельное топливо – снизились на 0,4% - с 10,30 грн/л до 10,26 грн/л.