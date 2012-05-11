«Черноморнефтегаз» в первом квартале сократил прибыль в 10 раз

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АРК) в январе-марте сократило чистую прибыль в 10,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, – до 2,540 млн грн, говорится в сообщении компании.

В сообщении отмечается, что в январе-марте «Черноморнефтегаз» сократил чистый доход на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 287,739 млн грн, а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 26,0% – до 343,012 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году «Черноморнефтегаз» увеличил чистую прибыль в 2,15 раза по сравнению с 2010 годом – до 53,234 млн грн.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».