«Донбассэнерго» привлечет в «Ощадбанке» кредиты на 385 млн грн
Энергогенерирующая компания ПАО «Донбассэнерго» (Донецк) намерена привлечь у ПАО «Ощадбанк» четыре краткосрочных кредита на общую сумму 385 млн грн, говорится в сообщении об акцепте соответствующих торгов, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».
Согласно сообщению, предложения акцептированы 7 мая. Конечный срок заключения договоров между сторонами – 6 июня.
Кредитные средства планируется привлечь сроком на 1 год.
Цель привлечения кредитных средств в тендерной документации не уточняется.
Как сообщал УНИАН, в апреле «Донбассэнерго» привлекло в ПАО «Ощадбанк» долгосрочный кредит на общую сумму 400 млн грн.
Справка УНИАН. ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2730 МВт.
Уставный фонд ПАО «Донбассэнерго» составляет 236 млн 443,01 тыс. грн.
Государству принадлежат 85,77% акций ПАО, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».