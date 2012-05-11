«Донбассэнерго» привлечет в «Ощадбанке» кредиты на 385 млн грн

Энергогенерирующая компания ПАО «Донбассэнерго» (Донецк) намерена привлечь у ПАО «Ощадбанк» четыре краткосрочных кредита на общую сумму 385 млн грн, говорится в сообщении об акцепте соответствующих торгов, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, предложения акцептированы 7 мая. Конечный срок заключения договоров между сторонами – 6 июня.

Кредитные средства планируется привлечь сроком на 1 год.

Цель привлечения кредитных средств в тендерной документации не уточняется.

Как сообщал УНИАН, в апреле «Донбассэнерго» привлекло в ПАО «Ощадбанк» долгосрочный кредит на общую сумму 400 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2730 МВт.

Уставный фонд ПАО «Донбассэнерго» составляет 236 млн 443,01 тыс. грн.

Государству принадлежат 85,77% акций ПАО, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».