Nord Stream AG изучит возможность строительства дополнительных веток газопровода

Москва. Nord Stream AG в течение 8 месяцев изучит возможность строительства дополнительно одной или двух веток газопровода «Северный поток», сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«Акционеры Nord Stream AG поручили компании изучить возможности дальнейшего увеличения газотранспортных мощностей для поставок природного газа из России в ЕС через Балтийское море. В течение следующих восьми месяцев Nord Stream проведет оценку возможности создания одной или двух дополнительных ниток, включая такие ключевые аспекты, как технические решения, варианты маршрута, вопросы охраны окружающей среды и финансирования», - говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты исследования будут использованы акционерами для оценки возможностей и вариантов наращивания импорта российского природного газа в ЕС в течение следующих десятилетий, повышения надежности поставок газа по существующим контрактам, а также для принятия дальнейших решений.

Компания сообщает, что начало нового исследования демонстрирует усилия акционеров Nord Stream по укреплению долгосрочной энергетической безопасности ЕС путем диверсификации газотранспортных маршрутов и обеспечения надежных и конкурентоспособных поставок природного газа. Основой для исследования послужит опыт поставок российского газа в Европу в течение сорока лет и успешного строительства двух ниток газопровода «Северный поток», а также совокупный опыт акционеров в реализации подобных проектов и управлении газовой инфраструктурой. Исследование даст оценку потенциала строительства дополнительных газотранспортных мощностей со сроком службы минимум 50 лет.

Согласно сообщению, ключевыми факторами для проведения исследования дополнительной газотранспортной инфраструктуры стали следующие. Во-первых, дальнейшая диверсификация маршрутов является гарантом надежности поставок газа. Во-вторых, спрос на импорт газа в Европе будет продолжать расти в долгосрочной перспективе благодаря экономическим и экологическим преимуществам природного газа, а также из-за снижения собственной добычи в ЕС.

Справка УНИАН. Nord Stream AG – это международный консорциум, созданный для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода через Балтийское море «Северный поток». ОАО «Газпром» принадлежит 51% акций; германские компании BASF SE/Wintershall Holding GmbH и E.ON Ruhrgas AG владеют по 15,5%. Голландской инфраструктурной компании N.V. Nederlandse Gasunie и французской энергетической компании GDF SUEZ принадлежит по 9%.

Первая из двух параллельных ниток газопровода «Северный поток» была введена в эксплуатацию в ноябре 2011 года. Каждая нитка протяженностью свыше 1220 км имеет производительность 27,5 млрд куб. м в год. Трубоукладка второй нитки уже завершена, ведутся пусконаладочные работы. После ввода в эксплуатацию второй нитки в конце 2012 года по газопроводу «Северный поток» можно будет транспортировать в Европу до 55 млрд куб. м газа в год.

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