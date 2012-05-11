Фирташ может стать крупнейшим игроком на топливном рынке – эксперт

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ может стать крупнейшим игроком на топливном рынке, прокомментировал УНИАН директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн планы Д.Фирташа приобрести НПЗ и сеть АЗС.

По его словам, Д.Фирташ, вероятнее всего, интересуется контрольным пакетом в нефтяном бизнесе Игоря Еремеева, контролирующего с партнерами вторую по величине национальную сеть АЗС WOG (416 комплексов) и Херсонский НПЗ.

С.Куюн допустил, что Д.Фирташа также может интересовать и покупка Лисичанского НПЗ (ЛИНИК, входит в структуру ТНК-ВР), который был остановлен в марте текущего года.

«При вложении до полумиллиарда долларов в завод (Лисичанский НПЗ – УНИАН), за ближайшие два-три года новый владелец получит современный нефтеперерабатывающий комплекс, который сможет обеспечить половину страны топливом», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, Лисичанский НПЗ в комплексе с Херсонским, который по логистике может обеспечивать южные и часть центральных областей Украины, способен сделать нового игрока «определяющим на топливном рынке страны».

С.Куюн выразил сомнение, что в случае приобретения «ЛИНИКа» ТНК-ВР продаст Д.Фирташу свою розничную сеть в Украине (150 АЗС).

Напомним, бизнесмен Д.Фирташ заявил о планах купить НПЗ и сеть АЗС, при этом, он не озвучил, какие активы его интересуют.

Как известно из открытых источников, Д.Фирташ интересовался бизнесом группы «Континиум». Но вхождение было осложнено высокой стоимостью сети АЗС, которая занимает значительную долю розничного рынка страны.

Справка УНИАН. Херсонский НПЗ основан в 1938 г., контролируется группой «Континиум». В 2005 г. завод был остановлен на реконструкцию. На момент остановки технологическое оборудование Херсонского НПЗ обеспечивало глубину переработки сырой нефти около 48%. Выход светлых нефтепродуктов составлял около 45%.

Сеть АЗС WOG, насчитывающая 416 объектов в 23 областях Украины. Газовая сеть WOG насчитывает 123 АГЗП.

Лисичанский НПЗ в 2011 г. увеличил переработку нефтяного сырья на 2,8% по сравнению с 2010 г. – до 4,95 млн т. Выпуск бензинов возрос на 11,9% – до 1,48 млн т, дизтоплива – на 10%, до 1,43 млн т.

Общая мощность Лисичанского НПЗ на сегодня позволяет перерабатывать нефтяное сырье в объеме около 8 млн т в год. С марта 2012 г. завод остановлен. По заявлениям топ-менеджмента ТНК-ВР, предприятие прекратило переработку в связи с убыточностью.