Фирташ хочет купить нефтеперерабатывающий завод и сеть заправок

Group DF планирует приобрести нефтеперерабатывающий завод и сеть заправок.

Об этом глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ сообщил в интервью журналу «Эксперт» (№18).

«Мы намерены серьезно заняться направлением нефтехимии. На семь-восемь лет программа по этому сектору потребует два-два с половиной миллиарда долларов», - сказал он.

Д.Фирташ уточнил, что группа намерена увеличить и расширить линейку продуктов: метил, пропилен, этилен, полистиролы, а также капролактам, химические волокна.

«Мы планируем приобрести нефтеперерабатывающий завод и сеть заправок, но пока не скажу, о каких предприятиях идет речь», - добавил он.

Напомним, Group DF в течение семи лет планирует инвестировать в развитие нефтехимического, азотного и титанового производств более 7 млрд долл. (не учитывая покупку новых предприятий).

Справка УНИАН. Group DF – это частная международная группа компаний, активы которой сосредоточены в энергетике, химической промышленности, энергетической инфраструктуре и недвижимости. Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Group DF контролирует компании Centragas (акционер банка «Надра»), венгерскую газоторговую компанию и поставщика энергетических услуг EMFESZ, австрийскую компанию Zangas, специализирующуюся на строительстве газовой инфраструктуры, производителя минеральных удобрений, группу OSTCHEM Holding.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фирташ может стать крупнейшим игроком на топливном рынке – эксперт