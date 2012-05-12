Конкурсы по Олесской и Юзовской площадям выиграли Сhevron и Shell, сообщил Азаров

Победителями конкурса по заключению соглашению о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell соответственно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в интервью Euronews.

«В четверг состоялось заседание правительства, на котором были утверждены результаты конкурса. Были подтверждены победители двух площадей – Юзовской и Олесской с огромными залежами газа. Две компании - Сhevron и Dutch Shell», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, на участие в конкурсах на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) по Юзовской и Олесской площадям подали заявки 5 транснациональных компаний.

В частности, на конкурс по Юзовской площади заявки подали три компании – ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а по Олесской площади - две компании - Сhevron и Eni.

Справка УНИАН. Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеолслужба) объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) и Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.). Заявки на участие в конкурсах Госгеолслужба принимала до 18:00 23 апреля 2012 года.

Кроме того, правительство включило в пакеты конкурсной документации геологическую информацию, определив стоимость пакета по Олесской площади в 10,5 млн грн, по Юзовской площади – 15 млн грн.

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