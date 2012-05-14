Бензин с 15 мая подешевеет на 10 коп.

На заседании Экспертно-аналитической группы (ЭАГ) по вопросам функционирования рынка нефти, нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности при Кабинете министров Украины было принято решение о поэтапном снижении розничных цен на все виды бензинов на 5 коп./л с 12 мая и еще на 5 коп./л с 15 мая, сообщила пресс-служба Минэнергоугля.

Согласно сообщению, такое решение было принято на заседании группы 11 мая.

Во время заседания была рассмотрена ценовая ситуация на рынке нефтепродуктов, его ресурсное наполнение и проанализировано влияние на него мировых тенденций.

Участники заседания констатировали снижение цен на нефть на мировых рынках, а также наличие достаточных запасов нефтепродуктов для обеспечения стабильности на внутреннем рынке.

Также было отмечено, что в рамках предыдущих рекомендаций Экспертно-аналитической группы участники рынка снизили цены на дизтопливо на 10 коп./л.

Как сообщал УНИАН, 10 мая несколько крупных сетей АЗС снизили цены на дизельное топливо на 9 коп./л – до 10,35 грн/л.

Напомним, цены на украинских АЗС росли со второй половины февраля. Однако, с конца апреля цены стабилизировались и наметилась тенденция к снижению.

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 4 по 11 мая 2012 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 0,1% – с 10,38 грн/л до 10,37 грн/л; на бензин А-92 – сохранились на уровне 10,89 грн/л; на бензин А-95 – сохранились на уровне 11,32 грн/л; на дизельное топливо – снизились на 0,4% – с 10,30 грн/л до 10,26 грн/л.

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