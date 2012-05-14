Нефть дешевеет на опасениях ухудшения ситуации в Европе

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, поскольку участники рынка продолжают опасаться ухудшения политической и экономической ситуации в Европе, сообщает РИА Новости.

Стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 09.05 мск снизилась на 0,47 доллара, или на 0,49% - до 95,66 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,41 доллара, или на 0,37% - до 111,85 доллара за баррель.

В пятницу Еврокомиссия опубликовала экономический прогноз на текущий и будущий годы. По расчетам ЕК, в 2012 году совокупный ВВП 17 стран еврозоны снизится на 0,3%, а в 2013 году вырастет на 1%. При этом в одной из наиболее проблемных экономик - Греции - падение ВВП составит в 2012 году 4,7%, тогда как в 2013 году показатель не изменится.

"Рынок не верит в возможность роста. В Европе сохраняется напряженная ситуация, в большинстве экономик прогнозируется рецессия - это оказывает решающее влияние на настроения инвесторов", - говорит управляющий фондами DoubleLine Capital в Лос-Анджелесе Джеффри Шерман (Jeffrey Sherman), слова которого приводит агентство Bloomberg.

Кроме того, растут опасения относительно политического кризиса в Греции. На парламентских выборах 6 мая сторонники и противники политики жесткой экономии в обмен на кредиты ЕС и МВФ получили примерно поровну голосов в греческом парламенте, и ни одна фракция до сих пор не может добиться успеха в формировании правительства.