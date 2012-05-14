В Украине не соблюдаются нормы энергосбережения в строительстве - Эрих Трёш

В Украине, как правило, не соблюдаются законодательные нормативы в строительстве и «мы с этим конфликтуем», заявляет известный швейцарский бизнесмен и промышленник, стекольный магнат, председатель правления и исполнительный директор крупнейшей мировой компании Группа Glas Trosch Эрих Треш.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в Артемовске (Донецкая обл.), где накануне принимал участие в открытии своего стекольного завода («Глас Треш. Артемовск»), запущенного после масштабной реконструкции.

Отвечая на вопрос, насколько комфортно работать его бизнесу в украинском законодательном поле, Э.Треш сказал: «Мы конфликтуем. Законодательная база по строительным нормам в области энергосбережения при остеклении зданий в Украине, как правило, не соблюдается».

Он объяснил, что существуют украинские нормативы, которые базируются на европейских нормах при остеклении различных зданий. «По строительным нормам необходимо использовать новое энергосберегающее стекло, остекление, но не все строительные организации в Украине соблюдают их, не знают об этих законодательных нормах и не соблюдают их», - посетовал Э.Треш. Он подчеркнул, что «это, во-первых, не легально и не законно, а во-вторых, это потери энергии».

«В Европе нормы соблюдаются, а в Украине – не соблюдаются. В этом проблема», - сказал швейцарский промышленник, семейный стекольный бизнес которого уже длится более 100 лет (с 1905 года). При этом он добавил: «Мы очень строго контролируем качество нашей продукции, мы же уже более века занимаемся стеклом».

Справка УНИАН. Группа Glas Trosch - лидер рынка Швейцарии и одно из ведущих европейских предприятий по изготовлению и обработке листового стекла. Компания пришла на украинский рынок в 2008 году, став владельцем артемовского предприятия «Лайнвуд». В 2010 году компания приобрела группу предприятий «Еврогласс» - крупнейшего производителя стеклопакетов в Украине. Одно из предприятий группы находится в Кишиневе, и девять - в Украине (на них трудится 900 украинских специалистов). Сегодня компания «Глас Треш» - безусловный лидер украинского рынка стеклопакетов. Основная часть стекла, используемого в производстве, поставляется с собственных заводов во Франции, Германии и Польше.

Основные направления деятельности компании – это производство стекла для архитектурных сооружений, интерьерных конструкций и транспортных средств. Заводы «Глас Треш» производят окна, стекло для крыш и фасадов, триплекс и противопожарное стекло, стекло с зеркальным и антибликовым покрытием. Для частных домов и офисов компания изготавливает ванны и душевые кабины, лестницы и полы, парапеты, двери и перегородки, стекло для кухни и мебель. Продукция «Глас Треш» в транспортной сфере – это остекление железнодорожного и воздушного транспорта и автомобильное стекло (среди клиентов компании такие известные фирмы как Bugatti, Lamborghini, Rolls-Royce).