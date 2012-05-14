Экс-глава «Киевэнерго» назначен зампредправления «Крымэнерго»

Наблюдательный совет энергопоставляющей компании ПАО «Крымэнерго» (г. Симферополь, АРК) назначил заместителем председателя правления Эдуарда Соколовского, сообщает компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, такое решение Наблюдательный совет принял на своем заседании 10 мая.

Другим своим решением Наблюдательный совет вывел из состава правления Елену Бурлаку.

Напомним, Э.Соколовский с осени 2006 года по август 2008 года возглавлял крупнейшую в Украине энергоснабжающую компанию ПАО «Днепрооблэнерго» (г. Днепропетровск), с октября 2008 года по январь 2012 года - столичную энергокомпанию ПАО «Киевэнерго».

Как сообщал УНИАН, 4 мая Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал DTEK Holdings Limited, являющуюся управляющей компанией энергохолдинга ДТЭК, победителем приватизационного конкурса по продаже 45% госпакета акций ПАО «Крымэнерго».

В конце 2010 года 12,49% акций «Крымэнерго» сконцентрировало ООО «ДТЭК» (г. Донецк).

Справка УНИАН. ПАО «Крымэнерго» (г. Симферополь, АР Крым) занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.