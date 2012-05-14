Шебелинский ГПЗ в январе-апреле сократил переработку на 7%

Шебелинский ГПЗ (Харьковская обл.) ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины" в январе-апреле сократило переработку газового конденсата на 7%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 207,5 тыс. тонн, сообщил УНИАН источник в правительстве.

В январе-апреле Шебелинский ГПЗ сократил производство бензина на 4,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 122,5 тыс. тонн, дизельного топлива – на 11,6% – до 51,2 тыс. тонн, мазута – на 8,1% – до 20,4 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Шебелинский ГПЗ увеличил переработку газового конденсата на 3%, по сравнению с 2010 годом, до 680 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаз Украины", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом "Нафтогаз".

Общая мощность Шебелинского ГПЗ на сегодня составляет 1,05 млн тонн сырья в год.