Крупнооптовые цены на нефтепродукты в Украине за неделю снизились на 3,5%

С 7 по 14 мая 2012 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 1,4-6,4% (в среднем на 3,5%), сообщили УНИАН в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 7 по 14 мая 2012 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – снизились на 6,4%, или 810 грн/тонна, – до 11 920 грн/тонна;

на бензин А-92 – снизились на 3,7%, или 460 грн/тонна, – до 12 030 грн/тонна;

на бензин А-95 – снизились на 2,6%, или 350 грн/тонна, – до 13 340 грн/тонна;

на дизельное топливо – снизились на 1,4%, или 150 грн/тонна, – до 10 530 грн/тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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