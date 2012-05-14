Газовый вопрос между Украиной и Россией должен решиться в ближайшее время – Янукович

Президент Украины Виктор Янукович ожидает, что в ближайшее время Украина и Россия найдут по газовому вопросу взаимовыгодные подходы, которые устроят обе стороны.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Донецке, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«С энтузиазмом смотрю на отношения Украины и России, и всегда смотрел», - сказал В.Янукович. Он прибавил, что за последние два года в отношениях двух держав практически не было острых вопросов, кроме газового.

«Что касается этого вопроса, я смотрю с надеждой, что мы в ближайшее время решим эту проблему - найдем подходы взаимовыгодные, которые устроят и Украину, и Россию», - отметил В.Янукович.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

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