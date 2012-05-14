«ДТЭК Захидэнерго» хочет привлечь еще 2,3 млрд грн кредитов

ПАО «ДТЭК Захидэнерго» (Львов) намерено привлечь кредиты на общую сумму 2,264 млрд грн, говорится в сообщениях компании на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщениям, в частности, компания намерена привлечь кредит на 952,5 млн грн на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция энергоблока №5 Ладыжинской ТЭС», 555,925 млн грн – на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция энергоблока №8 Бурштынской ТЭС», 555,434 млн грн – на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция энергоблока №9 Бурштынской ТЭС».

Также компания намерена привлечь две кредитные линии по 100 млн грн каждая для пополнения оборотных средств.

Заявки от претендентов компания принимает до 13 июня 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в начале мая «ДТЭК Захидэнерго» сообщило, что управляющая компания крупнейшего украинского частного энергохолдинга ДТЭК – DTEK Holdings Limited (Кипр) откроет компании две кредитные линии на общую сумму 2,34 млрд грн для проведения реконструкции 5 тепловых энергоблоков.

Кроме того, в начале апреля «ДТЭК Захидэнерго» привлекло в АО «Ощадбанк» (Киев) два краткосрочных кредита на 250 млн грн и 160 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Захидэнерго» (Львов) эксплуатирует три тепловые электростанции - Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую. Суммарная установленная мощность 23 энергоблоков этих станций составляет 4707,5 МВт.

70,91% акций «ДТЭК Захидэнерго» контролирует ДТЭК. Еще 25% остаются у государства в лице НАК «Энергетическая компания Украины».

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.